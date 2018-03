Titelverteidiger Juventus im Cup-Finale

Nach dem 1:0 im Hinspiel setzte sich der Titelverteidiger auch in der zweiten Partie gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch mit 1:0 (0:0) durch. Das entscheidende Tor für den Tabellenzweiten der Serie A erzielte Miralem Pjanic in der 75. Minute mit einem umstrittenen Foulelfmeter.