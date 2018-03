Türkei sieht sich nicht an Waffenruhe gebunden

Trotz der UNO-Resolution, die eine Waffenruhe in Syrien vorsieht, geht die türkische Armee mit unverminderter Härte gegen die Kurdenmiliz YPG im Norden des Bürgerkriegslandes vor. Die Türkei sehe sich nicht als eine der Kriegsparteien und führe in der nordsyrischen Region Afrin einen Kampf gegen „Terrororganisationen“, teilte das Außenministerium in Ankara am Mittwoch mit. Der Begriff „Terrorist“ ist in diesem Zusammenhang entscheidend, denn auch die syrische Führung und Russland berufen sich bei ihren Angriffen in der Region Ost-Ghouta auf jene Ausnahme von der täglichen Waffenruhe, die im Falle einer Bekämpfung von extremistischen Gruppierungen in den Reihen der Rebellen vereinbart wurde.