Alaba dank Heynckes zurück zu alter Stärke

David Alabas Formkurve zeigt wieder nach oben. Der österreichische Nationalspieler glänzte in den letzten Wochen beim FC Bayern München wieder mit guten Leistungen. Auf dem Weg zurück zu seiner alten Stärke verhalf ihm vor allem Trainer Jupp Heynckes. "Er ist auf jeden Fall ein wichtiger Mann in meiner Karriere“, so Alaba im Interview mit „Sport1“.