Wohnen verschlingt schon 35% des Nettoeinkommens!

Bisher günstige Bezirke in Wien ziehen an

In Wien fällt auf, dass die Preise auch in den bisher günstigeren Bezirken spürbar in die Höhe gehen. In Hernals, Ottakring und Brigittenau weitete sich der Wohnkostenanteil zwischen 2014 und 2017 über dem Wien-Schnitt um vier Prozentpunkte aus, in Simmering sogar um fünf Prozentpunkte. In Simmering kostet eine neue Eigentumswohnung nun durchschnittlich rund 3500 Euro pro Quadratmeter, in Brigittenau 3890 Euro, in Ottakring und Hernals 4350 bis 4400 Euro. Extrem hoch ist der Wohnkostenanteil in den traditionell teuren Bezirken Innere Stadt (65 Prozent), Döbling (48 Prozent) und Währing (42 Prozent). Aber auch Wohnen in Mariahilf (38 Prozent) sowie Donaustadt, Alsergrund und Hietzing (alle 37 Prozent) kommt teuer.