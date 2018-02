Immobilien-Wucher in Wien und Salzburg

Laut einer aktuellen Analyse der Immobilienplattform immowelt.at ist Wien damit am teuersten. Übrigens: Günstiges Fleckchen für Wohneigentum ist das Burgenland mit 1350 Euro pro Quadratmeter. Lediglich bei den Mietpreisen hat ein anderes Bundesland die Nase vorne. Österreichweit liegen die Preise bei durchschnittlich 11,80 Euro pro Quadratmeter, in Salzburg sind es jedoch 13,20 Euro und in Wien zehn Cent weniger, also 13,10 Euro.