Neuer Vertrag für Stöger schon im April?

Konkrete Quellen die "Bild" nicht. Das - für gewöhnlich bestens informierte - Boulevardportal will in der Dortmunder Chefetage aber eine deutliche Tendenz pro Peter Stöger ausfindig gemacht haben. Eine vorzeitige Vertragsverlängerung würde sich immer mehr abzeichnen, heißt es am Dienstag auf der Website.