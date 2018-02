Rinderkadaver auf Kärntner Hof gefunden

Die Fotoaufnahmen vom Hof des Grauens in Hüttenberg, Bezirk St. Veit an der Glan, sind kaum zu ertragen: Vollkommen abgemagerte Kühe siechen in ihrem eigenen Dreck dahin. Die ausgemergelten Körper deuten auf einen Hungertod hin, die Kadaver wurden mittlerweile weggebracht und eine Untersuchung eingeleitet. Einige Tiere konnten noch lebend geborgen werden, es soll sich dabei um weitere Rinder, zwei Schafe, ein Schwein und einen Hasen handeln.