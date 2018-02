Merkel muss härtesten Kritiker zum Minister machen

Der mit einem Journalisten verheiratete Spahn gehört zu den jungen CDU-Konservativen, die in der Flüchtlingskrise auf Distanz zur Parteiführung um Merkel gingen. Er hat starken Rückhalt in der aufstrebenden Jungen Union, die nach dem Absturz der CDU/CSU bei der Bundestagswahl vehement auf eine personelle Neuaufstellung gedrängt hatte. Mit der Entscheidung, Spahn ins neue Kabinett aufzunehmen, beugt sich Merkel nun dem Wunsch der CDU, dass neue Kräfte in die Verantwortung gelangen.