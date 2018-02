Ist der Adel passé, Herr Habsburg?

Ihnen droht jetzt eine Geldstrafe. Sollte dieses Gesetz im Hinblick auf seine Strafbestimmungen an die heutigen Gegebenheiten angepasst werden?

Es ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Für mich ist das aber ein Gesetz, das völlig anachronistisch ist und mit der Realität nichts zu tun hat. Das ist so österreichisch! Ein Land, dem die Hofräte so wichtig sind, verbietet den Habsburgern, ihren Adelstitel zu führen. Sicher, es spiegelt die Gefühle von gewissen Leuten im Anschluss an den Ersten Weltkrieg wieder, aber das ist doch auch schon ein Weilchen her. Aus der Zeit lebt so gut wie niemand mehr.