Kaiserenkel droht jetzt eine Geldstrafe

Damaskus – Landstraße – Ukraine ...

Gespräche sind es im normalen Leben des Familienoberhauptes der Habsburger, die sein Leben dominieren. So reist er in verschiedensten Agenden rund um die Welt. Gerade kam er als Präsident der UNESCO-nahen "Blue Shield"-Organisation (sie bemüht sich um den Schutz von Kulturerbe in Kriegsgebieten und anderen Ausnahmesituationen) aus Damaskus. "Und gleich geht es weiter in die Ukraine", führt er aus. Ist er demjenigen, der ihn (übrigens als ersten Habsburger seit Einführung des Gesetzes) angezeigt hat, böse? "Ich glaube, derjenige weiß gar nicht, welchen Gefallen er mir getan hat. Im Fernsehen würden man jetzt sagen: 'Darf ich noch jemanden grüßen lassen?'"