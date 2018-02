Türkei setzt in Syrien ferngesteuerte Panzer ein

Hunderte Tote in Rebellenhochburg Ost-Ghouta

Die Leidtragenden sind die Zivilisten. Der UNO-Koordinator für humanitäre Hilfe in Syrien forderte eine sofortige Feuerpause in Ost-Ghouta. Wenn die in den vergangenen 72 Stunden veröffentlichten Bilder den UN-Sicherheitsrat nicht von dieser Notwendigkeit überzeugten, "dann wissen wir ehrlich gesagt nicht, was ihn überzeugen würde", sagte Panos Moumtzis am Donnerstag. In der Region seien in den letzten Tagen mindestens 370 Menschen getötet und mehr als 1500 weitere Personen verletzt worden. Die Bewohner hätten keine Lebensmittel und weder Strom noch Wasser.