SOS-Kinderdörfer von Assads Truppen beschossen

Die Kampfhandlungen und schwere Bombardierungen zwangen Care sogar dazu, Hilfslieferungen für Tausende von Menschen in der belagerten Stadt einzustellen. "Die extreme Eskalation der Gewalt macht es unmöglich, Menschen zu helfen. Hunderttausende in der Region haben kein Essen, kein sauberes Wasser und keine Medikamente. Sie sind Hunger und Tod schutzlos ausgeliefert", so Mylius am Mittwoch.