Matt: Mit Telefon-Tipps vom Bruder zu Bronze

Michael setzte die Tradition im Hause Matt fort, bei Olympischen Spielen eine Medaille zu gewinnen. Andreas holte 2010 in Vancouver Silber im Ski Cross, Mario 2014 in Sotschi Gold im Slalom. "Gleich bei den ersten Spielen zuzuschlagen, das ist schon saucool", sagte der Gewinner eines Weltcuprennens (Kranjska Gora 2017) und WM-Achte von 2017. In St. Moritz war es nach Halbzeitrang drei in die andere Richtung gegangen.