Capitals gewinnen Hit, Drama in Klagenfurt

In der Qualifikationsrunde lag Dornbirn in Graz nach gut acht Minuten mit 3:0 in Führung, trotzdem entwickelte sich bis Mitte des Schlussdrittels eine spannende Partie. Die Grazer schafften zweimal den Anschluss, unter anderem durch den in der Länderspielpause verpflichtete Mario Lamoureux. Mit einem Doppelschlag innerhalb von 95 Sekunden (50./51.) sicherten sich die Gäste aber die drei Punkte. Die 99ers sind in der Zwischenrunde damit weiter ohne Punktgewinn und praktisch aus dem Aufstiegsrennen. Der VSV musste nach zuletzt vier Siegen den ersten Rückschlag in der Qualifikationsrunde einstecken. Die Villacher gingen nach 90 Sekunden in Führung, eine Verletzung von Istvan Sofron (4.) bremste aber den Elan. Bozen drehte noch im ersten Drittel das Spiel und siegte schließlich ungefährdet.