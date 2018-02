Nach Kathrein-Schließung sitzt der Schock tief

Man straffe die Lieferkette und richte die Produktion neu aus, heißt es seitens des Unternehmens mit Hauptsitz in Rosenheim: „Das Management hat nach eingehender Prüfung und gründlicher Abwägung von Alternativen beschlossen, die Produktion weiter zu konzentrieren.“ In der Praxis bedeutet das: In Niederndorf wird das Werk geschlossen, Fertigungswerke in Mexiko, Rumänien und China werden die Produktion übernehmen. Ein Beschluss, dem wachsender Druck zu Grunde liegt, wie das Unternehmen auf Nachfrage der „Krone“ erklärt: „Kathrein hat schon früh in den Mobilfunkstandard 5G investiert. Diese Investitionen zahlen sich nun später aus als erwartet. Gleichzeitig nimmt der Marktdruck seit Jahren weltweit zu, was sich zuletzt auf unsere Umsätze ausgewirkt hat.“