Olympia: Terroralarm um 2 Salzburger in Südkorea!

Dümmer geht es wohl nicht mehr: Aus dem Internet hatten sich die beiden Österreicher die Sportler-Akkreditierung in Farbe ausgedruckt, einfach das jeweils eigene Foto aufgepickt und die falschen Ausweise dann in Klarsichtfolie verschweißt. Mit diesen dilettantischen Kopien wollten sich die von Seoul kommenden Salzburger, wohl unter dem Motto "Dabei sein ist alles", in den Phoenix Snow Park bei den Olympischen Winterspielen einschleichen.