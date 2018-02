Early Morning Skiing: Des Kaisers schnelle Skier!

Der Wind pfeift, es ist bitterkalt an der Bergstation der Kaiserburg-Bahn hoch oben über dem Kärntner Parade-Sportort Bad Kleinkirchheim. Schon fährt er los, der „Ski-Guide“, den man hier an ausgesuchten Tagen buchen kann; nach dem zwar nicht die Kaiserburg, aber immerhin die Weltcup-Abfahrt benannt ist. Und souverän, mit der Sicherheit eines ewigen Olympiasiegers, setzt Franz Klammer beim beliebten „Early Morning-Skiing“, bei dem extra für ihn und seine zahlenden Gäste die Lifte schon vor 7 Uhr Früh angelassen werden, damit die frisch präparierten Pisten für zwei unvergessliche Stunden ihnen alleine gehören, die Schwünge in den Schnee.