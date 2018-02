28-jähriger Deutscher erwürgt seine Mutter in OÖ

"Es ist etwas mit der Mutter passiert"

Der Bruder des Verdächtigen alarmierte die Einsatzkräfte, nachdem er seine leblose Mutter in deren Haus fand. Er war gekommen, weil ihn der 28-Jährige anrief und sagte, dass mit der Mutter "etwas passiert" sei. Nach rund einer Stunde wurde die Flucht von Mathias Sch. beendet: Der Staatsanwalt bestätigte der "Krone", dass der Verdächtige aufgrund eines EU-Haftbefehls in Deutschland gefasst wurde. Er ließ sich in Malching widerstandslos festnehmen und befindet sich aktuell in Gewahrsam. Ein Auslieferungsantrag wurde bereits gestellt.