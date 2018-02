Saudi-Frauen dürfen künftig Unternehmen gründen

Ab Juni auch am Steuer

Bereits im vergangenen Jahr hatte Riad angekündigt, dass Frauen ab Juni 2018 in Autos am Steuer sitzen dürfen. Zudem konnten Frauen im Jänner zum ersten Mal für Fußballspiele in Stadien gehen. Allerdings sind Frauen in dem streng muslimischen Königreich weiterhin mit zahlreichen Restriktionen belegt. So muss ihnen ein männliches Familienmitglied eine Erlaubnis geben, bevor sie studieren oder reisen können.