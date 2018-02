Trotz Urlaubsfach voller Briefkasten in den Ferien

Die Post bringt allen was – manchen sogar eine Menge an Ärger. Um sich vor Einbrechern zu schützen, nutzte Peter G. aus Brunn am Gebirge in Niederösterreich das Urlaubsfach der Post. Doch statt einen leeren Briefkasten vorzufinden, quoll ihm ein Papierberg entgegen. Er forderte eine Entschädigung, womit ein Spießrutenlauf begann.