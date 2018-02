Traiskirchen verpasst Sprung an ABL-Tabellenspitze

Der Auswärtserfolg der Welser war verdient. Der Tabellenvierte war in drei von vier Vierteln die bessere Mannschaft. Die Ausnahme bildete der dritte Abschnitt, in dem Traiskirchen auch kurz die Führung übernahm. Am Ende waren für die Lions aber auch 33 Punkte von Center Jozo Brkic zu wenig.