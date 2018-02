Heiß! Golf-Beauty zieht für Bikini-Special blank

Unter großem Getöse wurde in der Nacht auf Donnerstag im Times Square in New York die "Swimsuit"-Launch-Party zelebriert. Jedes Jahr lichtet die "Sports Illustrated" in dieser Spezial-Ausgabe zahlreiche leicht oder gar nicht bekleidete Top-Sportlerinnen ab. Dieses Jahr mittendrin: Golf-Beuaty Paige Spiranac.