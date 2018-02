Sexismus-Shitstorm gegen Fußball-Kommentatorin!

Kommentare wie "Ein Topspiel wird von f****** #claudianeumann kommentiert. Wtf" oder "Claudia Neumann in die Kommentatoren-Kabine. Da schau ich mir doch lieber den verpixelten UK-Stream an" prasselten auf Neumann hernieder. Oder auch: "Emanzipation hat andere Bereiche in dem es ausgeführt werden kann." (sic!) Mehr braucht man dazu nicht zu sagen, es war viel los auf deutschsprachigen Internet-Seiten. Aber natürlich gab es auch viele Gegen-Reaktionen mit viel Lob.