Diese Stars hassen sich im echten Leben

Gerüchte darum, dass es zwischen Sarah Jessica Parker und Kim Cattrall am Set der Kultserie "Sex and the City" zu Spannungen gekommen sein soll, hat es ja schon länger gegeben. Vor Kurzem dann die Gewissheit: Nachdem die Darstellerin der Carrie Bradshaw ihrer ehemaligen Serien-Kolleginnen zum Tod ihres Bruders auf Instagram kondolierte, rechnete diese öffentlichen mit Parker ab. Mit ihren Streitereien sind die "SATC"-Ladys in Hollywood aber in guter Gesellschaft. Denn auch bei anderen Serienstars flogen ordentlich die Fetzen.