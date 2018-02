Keiler schlitzt Bulldogge „Shorty“ auf - tot!

Der Waldbewohner, der sich offenbar in die Enge getrieben fühlte, schlitzte das Haustier mit seinem messerscharfen Gewaff, wie die Eckzähne in der Waidmannssprache heißen, glatt auf. Für den armen "Shorty" kam jede Hilfe zu spät, er verblutete buchstäblich in den Händen seines entsetzten Frauerls.