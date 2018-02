Linz auf Platz 38 der teuersten Städte der Welt

Wie teuer sind die Lebensmittel bei einem Einkauf? Was kostet ein Besuch in einem Restaurant? Wie hoch sind die Mieten? Wie steht es also insgesamt mit den Lebenshaltungskosten in der Stadt? Das untersucht seit 2009 die Datenbank Numbeo basierend auf den Angaben von mehr als 441.000 Usern aus fast 6900 Städten weltweit. Unlängst ist das Ranking für 2018 erschienen. Dazu wurde auch die lokale Kaufkraft berücksichtigt.