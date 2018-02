1000 Unterschriften für Rechte von Behinderten

Matthias Rossmann aus Innsbruck ist Autist. Er kann arbeiten, er will arbeiten – aber er darf nicht! Rossmanns Fall offenbart gesetzliche Diskriminierung von Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt. Um entsprechende Bundesgesetze zu ändern, wurden im Rahmen einer Parlamentarischen Bürgerinitiative Unterschriften gesammelt. So viele, dass selbst die Initiatorin überrascht war. Jetzt hoffen die Unterstützer auf den Nationalrat in Wien.