Tore und Siege von Vanek und Grabner in der NHL

Thomas Vanek und Michael Grabner haben am Sonntag in der NHL doppelte Erfolgserlebnisse gefeiert. Beide erzielten bei Siegen ihrer Mannschaft jeweils ein Tor. Vanek deklassierte mit den Vancouver Canucks die Dallas Stars mit 6:0, Grabner und die New York Rangers besiegten die Winnipeg Jets mit 3:1. Auch der dritte Österreicher gewann am Sonntag mit seinem Team. Michael Raffl und die Philadelphia Flyers besiegten die Vegas Golden Knights, das beste Team der Western Conference, auswärts mit 4:1. Mit dem vierten Sieg in Folge festigten die Flyers ihren Platz in den Play-off-Rängen.