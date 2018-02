CDU-Politiker drängen auf Merkels Rückzug

"Merkeldämmerung“ rascher als erwartet: Das SPD-Chaos hat nun auch die CDU angesteckt. Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt unter internen Druck. CDU-Politiker empfehlen ihr endlich eine Nachfolgeregelung und den Rückzug. Die Regierungschefin stellte aber am Sonntagabend klar: "Ich bleibe die volle Amtszeit bis 2021." Allerdings kündigte die CDU-Chefin eine personelle Neuaufstellung an. Die Ministerriege, die bis zum Sonderparteitag am 26. Februar vorgestellt werden solle, werde eine Mischung aus Jung und Erfahren sein.