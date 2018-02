IS-Kommandant gesteht in TV-Interview 900 Morde!

Shireen fordert ihn als Opfer des IS auf, ihr ins Gesicht zu sagen, unter was für einem Druck er denn gestanden sei. "Hätte ich nicht getötet, hätte mich mein Vorgesetzter mit seiner Waffe umgebracht", erklärt Amar. Shireen erinnert ihn an den Spruch "Man erntet, was man säht" und sagt ihm in ruhigem Tonfall: "Sie werden für die Tränen dieser Mädchen bezahlen. Das ist der Preis dafür, was Sie getan haben." Amar nickt und murmelt: "Ich wurde besiegt. Ich warte auf mein Schicksal, mein Schicksal ist der Tod."