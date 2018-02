„GroKo“: Nun rechnet Gabriel mit SPD knallhart ab

Schulz übergibt SPD-Vorsitz an Nahles

Die SPD hatte diese Woche ihre Koalitionsverhandlungen mit der Union abgeschlossen. Am Mittwoch wurden die Ergebnisse vorgestellt, die nun noch insbesondere von den Mitgliedern der SPD abgesegnet werden müssen. SPD-Chef Martin Schulz kündigte an, dass er den Parteivorsitz nach dem SPD-Mitgliedervotum an Fraktionschefin Andrea Nahles übergeben und das Amt des Außenministers übernehmen wolle.