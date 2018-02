Leipzig: Über 80 Mio. Euro Schulden bei Red Bull!

Hasenhüttl vor brisantem Duell mit Augsburg

Für Leipzig geht es in der deutschen Bundesliga am Freitag mit einem brisanten Duell mit Augsburg weiter. Das Hinspiel im September hatte für einige Aufregung gesorgt. Hasenhüttl will die Affäre um eine obszöne Geste von Augsburg-Kapitän Daniel Baier in seine Richtung (unten im Bild) allerdings ruhen lassen. Vielmehr geht es für den Steirer zu Hause gegen Augsburg um weitere Punkte.