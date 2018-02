Verletzungsdrama um Schweizer Ski-Juwel Meillard

Meillard hatte Anfang Jänner beim City Event in Oslo als Dritte ihren ersten Weltcup-Podestplatz geholt. Zuletzt belegte sie in Lenzerheide den vierten Platz. In Südkorea wäre sie am Montag im Riesentorlauf und am Mittwoch im Slalom im Einsatz gestanden. Für die Schweizerin wurde bereits ein Rückflug mit einem Linienflugzeug organisiert, am Freitagabend wird die Sportlerin in Zürich erwartet.