Große Koalition fix: Wird Seehofer Innenminister?

SPD-Spitze: "Müde. Aber zufrieden."

"Müde. Aber zufrieden. Der Vertrag steht! Endlich.", hieß es in einer Nachricht, die die SPD am Mittwochvormittag über WhatsApp verschickte. Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zeigte sich nach den zähen Verhandlungen in der CDU-Zentrale in Berlin zufrieden: "Man muss offen versuchen, die Konflikte aufzulösen. Das ist gelungen. Und ich glaube, es ist auch Zeit geworden, dass wir die Aussicht auf eine Regierung in Deutschland haben. Von daher: ein guter Morgen." Der Kanzleramtschef und geschäftsführende Finanzminister Peter Altmaier (CDU) sagte, die Chance sei groß, "dass wir eine neue Regierung bekommen".