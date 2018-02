Arnold Schwarzenegger dreht jetzt Western-Serie

1979 in Western-Komödie

Schwarzenegger wird neben seiner Rolle auch als ausführender Produzent fungieren. Mit Stetson und Colt war Arnie bisher eher selten unterwegs. 1979 stand er in dem Western-Klamauk "Kaktus Jack" an der Seite von Kirk Douglas vor der Kamera. Auf der großen Leinwand war Arnie hierzulande zuletzt in "Terminator: Genisys" zu sehen. In seiner Paraderolle kehrt er 2019 wieder in die Kinos zurück. Dann kommt nämlich der neue "Terminator"-Film heraus.