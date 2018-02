27-Jähriger bei Lkw-Unfall Bein nahezu abgetrennt

Schrecklicher Unfall in Linz: Auf einem Zebrastreifen wurde eine 27-jährige Fußgängerin von einem Lkw erfasst und 13 Meter weit mitgeschleift - dabei wurde der Frau das rechte Bein fast abgetrennt. Chirurgen versuchten am Montag, es zu retten. Ebenfalls in Linz wurde ein zehnjähriger Schüler von einer Straßenbahn verletzt.