Türkei errichtet Militärposten in Syrien

Die Regierung in Ankara unterstützt im syrischen Bürgerkrieg die Gegner von Präsident Bashar al-Assad. Die Errichtung von mehreren Militärposten im Nordwesten des Landes geschieht in Absprache mit Russland und dem Iran. Ziel der Abmachung war eine Stabilisierung in der Region, in der regierungstreue Milizen gegen islamistische Rebellengruppen kämpfen.