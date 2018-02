Anderson: „Einmal werde ich auseinanderfallen“

Die dreifach geschiedene Schauspielerin enthüllt, dass sie vor ihrer Umsiedlung nach Südfrankreich in ihrer Villa in Malibu einsam war. Ihre Söhne Brandon (21) und Dylan (20) leben ihr eigenes Leben: "Ich glaube, es waren die Hormone. Meine Wechseljahre. Die haben zu mir gesagt: 'Ich halte es hier nicht mehr aus und muss weg.'" Sie mietete sich ein Haus in St. Tropez: "Ich habe nicht nach Liebe gesucht, nur nach Veränderung. Meine Fantasie war es, ein neues Leben für mich zu kreieren."