Bella Hadid trägt ihr Hündchen - und sonst nichts!

Dieser Grund ist klein, braun, unheimlich flauschig und Bellas neues Hündchen. Der ist einfach so niedlich, dass die Model-Beauty selbst bis auf das nudefarbige Höschen ausgezogen in der Umkleidekabine lieber eine Kuschelstunde abhielt, als in ein neues Outfit zu schlüpfen. Den lustigen Moment hielt Mimi Cuttrell, Bellas Stylistin, fest und postete diesen mit den Worten "Hündchens erster Shoppingtag" auf Instagram.