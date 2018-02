Griffith wollte Lebensläufe von Friseur & Visagist

Nach Vorlage von Lebensläufen, Ausbildungszertifikaten und Beispielfotos hat Melanie Griffith, heuriger Gast von Richard Lugner am Opernball am 8. Februar, doch noch einem Friseur und einer Make-up-Artistin für den Abend zugestimmt. "So etwas hatten wir noch nie", wundert sich auch der Baumeister. Ansonsten herrscht aber Funkstille zwischen dem Gastgeber und der US-Schauspielerin.