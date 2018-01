Rzatkowski von Salzburg zu New York Red Bulls

Meister Red Bull Salzburg hat Flügelspieler Marc Rzatkowski an die New York Red Bulls abgegeben! Der 27-jährige Deutsche unterschrieb am Mittwoch einen bis Jahresende laufenden Leihvertrag beim Klub der Major League Soccer. Rzatkowski kam im Sommer 2016 vom FC St. Pauli nach Salzburg. Bei den Roten Bullen absolvierte er aber nur insgesamt 27 Pflichtspiele, in denen ihm fünf Tore gelangen.