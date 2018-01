Mit Auto über Rodelbahn zur Après-Ski-Bar

Einen ungewöhnlichen Weg ins Tal hat sich in der Nacht auf Sonntag ein 54-jähriger Pkw-Lenker in Hochsöll in Tirol (Bezirk Kufstein) gesucht. Der Einheimische war mit seinem Auto zunächst über einen Skiweg und dann weiter auf einer Rodelbahn abgefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Mehrere Rodler mussten ausweichen, um nicht erfasst zu werden.