Schlag gegen illegale Glücksspiel-Szene

Erneut gelang der Polizei in Innsbruck ein Schlag gegen die illegale Glücksspielszene! In der Kranebitter Allee wurden in einem einschlägigen Lokal vier Automaten sichergestellt. Und am Fürstenweg wurde eine „Poker-Oase“ ausgehoben. Bei einer dritten Kontrolle entlarvten die Ermittler einen gesuchten Betrüger!