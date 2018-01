Beim Frachtenbahnhof soll der Bund Tempo machen

Bis jetzt sei es mit den rot-geführten ÖBB in Wien nicht möglich gewesen, zumindest einen Teil des riesigen Areals zu erhalten. Von der schwarz-blauen Bundesregierung erhofft sich BM Oppitz-Plörer diesbezüglich Fortschritte. „Die neue Bundesregierung könnte rasch handeln und gleichzeitig soziale Gesinnung beweisen, indem sie das Areal der Stadt gibt und nicht an Investoren verhökert – so wie seinerzeit die FPÖ die Buwog-Wohnungen. Wer als Investor am Frachtenbahnhof kauft, kauft wegen aufrechter Widmung teuer. “