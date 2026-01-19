Großfamilie schießt Färöer zu historischem EM-Sieg

Die Färöer feiern ihren ersten Sieg in der Handball-EM-Geschichte. Vor etwa 6.500 Fans – rund zwölf Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes – gewannen die Färinger am Sonntag in Oslo ihr Vorrundenspiel gegen Montenegro 37:24 und haben nach einem Remis gegen die Schweiz gute Chancen auf die Hauptrunde. 18 Tore trugen die Familie á Skipagøtu und Mittun bei – zwei Brüder sowie deren zwei Cousins. Die Färöer bestehen aus 18 Inseln im Nordatlantik und haben rund 55.000 Einwohner.