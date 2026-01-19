„Sie hat eine göttliche Rückhand und viel Ehrgeiz“

Erstmals seit den French Open 2023 hat es wieder eine Tennisspielerin unter rot-weiß-roter Flagge in die zweite Runde eines Grand Slams geschafft. Dafür bedurfte es erstens der Einbürgerung von Anastasia Potapowa im Dezember, die diese beantragt hatte, und zweitens eines wahren mentalen und körperlichen Kraftaktes der gebürtigen Russin.