„Sie hat eine göttliche Rückhand und viel Ehrgeiz“

US-Band Green Day rocken beim Super Bowl
Am 8. Februar
Mit einer fulminanten Aufholjagd feierte Anastasia Potapowa ihr Grand-Slam-Debüt unter österreichischer Flagge. Toptrainer Günter Bresnik ist sicher, dass man in Zukunft noch einiges von der 24-Jährigen erwarten darf.
Erstmals seit den French Open 2023 hat es wieder eine Tennisspielerin unter rot-weiß-roter Flagge in die zweite Runde eines Grand Slams geschafft. Dafür bedurfte es erstens der Einbürgerung von Anastasia Potapowa im Dezember, die diese beantragt hatte, und zweitens eines wahren mentalen und körperlichen Kraftaktes der gebürtigen Russin.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.