Wechsel zu Betis! Stöger verliert auch Marc Bartra

Er hat keine Albträume

Erst am Montag hatte Bartra in Dortmund als Zeuge im Prozess um den Bombenanschlag auf den BVB-Bus ausgesagt, bei dem er am 11. April 2017 schwer am Arm verletzt worden war. Zuletzt beklagte er sich darüber, dass seine Aussage im Prozess gegen den Bombenleger von den Medien nicht richtig gedeutet worden sei, er hätte nie gesagt, dass er immer noch Albträume hätte, oder dass er die Attacke nicht überwunden hätte.