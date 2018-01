Kalina: „SPÖ hat sich zu sehr von Basis entfernt“

Feintuning nötig

Kern habe eine gute Reputation in der Wählerschaft, das merke man an den Umfragen, aber eine Neupositionierung hält Kalina für essenziell. Bei der Mangelberufsliste sei dies geschehen, meint krone.tv-Moderator Koller, hier habe man sich restriktiver gezeigt als die türkis-blaue Regierung. Von 150.000 neuen Migranten sei die Rede gewesen – ob das realistisch sei? Bei der Zahl möchte sich Kalina nicht festlegen, allerdings "dass die Maßnahme, die die Freiheitlichen da mittragen, nicht mit dem übereinstimmt, was sie im Wahlkampf angekündigt haben". Die SPÖ müsse sich hier klar ausdrücken, nicht als Signal gegen Ausländer, sondern die Sorge über die Situation am Arbeitsmarkt zum Ausdruck bringen. "Da dieses Feintuning zu finden ist sicher eine Aufgabe der handelnden Personen", so der Experte.