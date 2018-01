Ex-Innenminister Schlögl stellt Kern infrage

Die SPÖ kommt nicht zur Ruhe: Nach Grabenkämpfen in Wien, aus denen Michael Ludwig als neuer Chef der Wiener SPÖ hervorging, und nur einem kleinen Plus bei der Landtagswahl in Niederösterreich wird nun sogar der Parteichef und Ex-Kanzler Christian Kern infrage gestellt. In einem TV-Interview zählt Ex-Innenminister Schlögl seinen Parteichef und ehemaligen Kanzler offen an.