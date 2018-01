Herzogin Kate spielt Hockey mit Babybauch

Der britische Prinz William und seine schwangere Frau Kate sind auf einem viertägigen Besuch in Norwegen und Schweden. Dabei stehen unter anderem Treffen mit Schwedens Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel sowie mit dem norwegischen Kronprinzen Haakon und Prinzessin Mette-Marit am Programm. In Stockholm hat die Herzogin aber jetzt zuerst einmal mit Babybauch Eishockey beziehungsweise Bandy, dem im Schweden beliebten Vorgänger des Eishockeys, gespielt.